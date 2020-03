Filho de utente do lar na Maia emociona-se e pede a Marcelo Rebelo de Sousa que tome posição

A carregar o vídeo ...

Numa residência sénior da Maia já se registaram duas mortes, uma no domingo e outra na quarta-feira, devido à pandemia covid-19. De acordo com balanço feito quinta-feira ao final da tarde, permaneciam 10 idosos e 10 funcionários infetados no lar, três idosos tinham sido transportadas a hospitais do Porto, e 50 utentes e trabalhadores aguardavam a realização de testes de despistagem.