Filho de Van Persie marcou este golaço pelos sub-15 do Feyenoord

A carregar o vídeo ...

Robin Van Persie terminou a carreira no verão de 2019 após um percurso recheado de muito e bons golos na seleção holandesa e nos clubes que representou - Arsenal, Manchester United, Fenerbahçe e Feyenoord. E a 'herança' do antigo avançado parece estar mais do que assegurada. Prova disso é este golaço apontado pelo filho de Van Persie, Shaqueel, pelos sub-15 do Feyenoord diante do Ajax. Vale mesmo a pena ver. [Vídeo: Twitter]