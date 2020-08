Filho do treinador do Barcelona pergunta às vacas sobre a Champions e vídeo torna-se viral

A carregar o vídeo ...

Em abril, Quique Setién confessou que gostaria de vencer a Liga dos Campeões e que até já tinha sonhado em "andar em Liencres, entre as vacas, a mostrar a taça" . Agora em vésperas de arrancar a final 8 da Champions, que será disputada em Lisboa, o filho do treinador do Barcelona foi questionar as vacas sobre o eventual vencedor. O vídeo já se tornou viral e Laro Setién garante que a resposta agrada ao pai. O Barcelona joga frente ao Bayern Munique esta sexta-feira, no Estádio da Luz, os quartos de final da prova.