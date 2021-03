A carregar o vídeo ...

Os filhos de vários jogadores que compõem o plantel do Vilafranquense assinalaram o Dia do Pai que se celebra esta sexta-feira com várias mensagens carinhosas e algumas repletas de saudades, já que nem todos podem estar juntos dos progenitores neste dia. Um momento de pura ternura. [Vídeo: Vilafranquense]