Durante oito temporadas, Filipe Luís vestiu a camisola do Atlético Madrid antes de rumar ao Flamengo, onde esta temporada conquistou o título do Brasilierão e da Taça Libertadores. No sábado, o defesa brasileiro foi homenageado no Wanda Metropolitano: "Demorou para os adeptos cantarem o meu nome mas consegui", constatou orgulhoso.