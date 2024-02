A carregar o vídeo ...

Taremi vai, ao que tudo indica, reforçar o Inter Milão. Segundo adiantou a Gazzetta dello Sport na segunda-feira, tem exames médicos agendados para esta terça-feira, em Itália. Se assim for, trata-se do ponto final numa ligação marcante entre o avançado iraniano e o emblema do Dragão.