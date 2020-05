A carregar o vídeo ...

Os eSports estão cada vez mais na moda e este fim de semana foi de emoções fortes nas consolas, com uma ronda do Red Bull Homestretch 2020 com várias caras conhecidas do desporto na vida real, com especial destaque para Sébastien Loeb ou Travis Pastrana. O basquetebolista Zach LaVine tinha presença marcada, mas problemas com a sua internet impediram a sua participação. (Vídeo: Red Bull)