Final de estadual no Brasil acaba com treinadores à pancada

Antes do jogo, que dizia respeito à primeira mão da final da Série A2 do Paulistão, os técnicos Edson Vieira e Alexandre Gallo tinham falado de forma bastante positiva um do outro, até assumido uma amizade entre ambos e a ideia era que este encontro não terminasse como efetivamente terminou. Contudo, bastou soar o apito final de uma partida ganha pelos visitantes (por 3-2) para que a dupla de técnicos se desentendesse e chegasse mesmo ao confronto físico. Valeu a intervenção dos jogadores de ambas as equipas, que conseguiram sanar a situação. Mais uma prova de que nem a mais forte amizade escapa às emoções à flor da pele do desporto rei...