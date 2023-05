Final de jogo escaldante em Alvalade: jogadores do Marítimo questionam árbitro após apito final

A carregar o vídeo ...

Final de jogo escaldante em Alvalade. O Marítimo vencia por 1-0 desde os 10 minutos após remate de Vitor Costa, mas um autogolo de Matheus Costa (85’) e um golo do ponta de lança improvisado Coates, aos 90’+3, deram a reviravolta ao leão. O caldo entornou depois. Nuno Santos perdeu a bola após falta de Winck, o árbitro auxiliar levantou a bandeirola, Tiago Martins mandou seguir, e Riascos fez o suposto 2-2. Adán perdeu a cabeça e acabou expulso. O árbitro foi ao VAR e acabou por anular o golo, numa reta final de muitos nervos em Alvalade que acabou aos 90’+14! Como Amorim já tinha feito todas as substituições, Paulinho acabou a jogar… a guarda-redes. Mal o encontro ( 2-1 para os leões ) acabou, os jogadores do Marítimo dirigiram-se a Tiago Martins a conterstar a sua atuação.