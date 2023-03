Final de jogo mais épico é difícil: romeno fez o golo da vitória com pontapé de bicicleta aos 90'+4

A carregar o vídeo ...

Dragos Grigore fez o golo da carreira num momento importante para a sua equipa. Aos 90'+4, o jogo entre o Botosani e o Rapid Bucuresti estava empatado a um, depois da primeira equipa ter feito o 1-1 aos 90'. Mas o melhor estava mesmo guardado para o fim. No último fôlego, o guarda-redes do Rapid 'pica' a bola para a área e Grigore faz algo incrível e digno de filme: garante a vitória (1-2) com um pontapé de bicicleta. Havia entrado em campo aos 82 minutos.