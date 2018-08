Final do campeonato venezuelano de basquetebol acabou em batalha campal

Se acha que o fervor sul-americano se resume ao futebol, saiba que no basquetebol a forma como os jogadores deixam as suas emoções vir à flor da pele é praticamente a mesma. Veja-se o que aconteceu na final do campeonato venezuelano, entre Trotamundos de Carabobo e Guaros de Lara, que acabou com uma verdadeira batalha campal.