O Nuremberga garantiu este sábado a permanência na 2.ª liga alemã ao vencer o playoff diante do Ingolstadt com um golo apontado ao minuto 90'+6... e o árbitro havia concedido 5 minutos de descontos. Depois de ter ganho por 2-0, em casa, no jogo da 1.ª mão, o Nuremberga perdia por 3-0 e acabou por salvar-se neste lance inacreditável. [Vídeo: Youtube]