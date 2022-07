Final masculina dos 10.000 metros nos Mundiais com sprint a quatro no final

A carregar o vídeo ...

Tal como na prova feminina , também a final dos 10.000 metros dos Mundiais de atletismo acabou com uma discussão ao sprint. Neste caso, com Joshua Cheptegei com ligeira vantagem, o sprint a quatro foi ainda mais apertado, pois serviu para preencher as duas vagas seguintes do pódio. Acabaram por ser mais fortes Stanley Waithaka Mburu (2.º) e Jacob Kiplimo (3.º), o que permite ao Uganda colocar dois no pódio e deixar a Etiópia fora das medalhas.