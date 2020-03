A carregar o vídeo ...

João Dias é um dos finalistas do programa Got Talent e partilhou no seu Instagram um vídeo no qual toca, ao piano, a música que os adeptos do FC Porto costumam cantar para Sérgio Conceição. O técnico dos dragões partilhou o momento e agradeceu o gesto do jovem de Barcelos. [Vídeo: Instagram]