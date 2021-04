Finalista do 'The Voice Kids' canta hino de Arouca

A carregar o vídeo ...

Simão Oliveira é um dos finalistas, amanhã, do programa da RTP, 'The Voice Kids', e, à imagem do que tem acontecido desde que se iniciou a participação do jovem fadista no referido concurso televisivo, o Arouca tem manifestado o seu apoio ao cantor natural do concelho. Desta feita, o clube publicou um vídeo onde Simão canta o hino da vila arouquense no Estádio Municipal de Arouca. As reações emocionadas exponenciaram-se no imediato.