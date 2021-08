A carregar o vídeo ...

Chama-se Yaw Yeboah, tem 24 anos, atua no Wisla Cracóvia, e este sábado marcou um dos golos do ano na Polónia. Foi diante do Gornik Leczna, numa partida que a sua equipa venceu por 3-1. Recebeu à entrada da área e, mesmo que no meio de alguma passividade contrária, conseguiu fazer um daqueles golos para figurar nos melhores da época, certamente.