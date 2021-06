A Hungria sai em vantagem (1-0) para o intervalo, no duelo com a França , da 2.ª jornada do Grupo F do Euro'2020. Atilla Fiola recebeu a bola no lado esquerdo do ataque húngaro, aguentou a pressão de Varane e perante Lloris atirou rasteiro e junto ao poste para instalar a surpresa em Budapeste. [Vídeo: VSports]