A imagem de Michael Jordan a rir-se no documentário 'The Last Dance' já foi usada para uma série de memes. E agora a Fiorentina recordou a épica vitória sobre a Juventus em 2013 com a ajuda do antigo camisola 23 dos Bulls. Os viola estavam a perder por 2-0 e bateram os bianconeri por 4-2, com um hat-trick de Giuseppe Rossi. (Vídeo Twitter)