O Flamengo de Jorge Jesus, no Maracanã, na 1.ª ronda do Grupo A da Taça do Rio, com Gabriel Barbosa a vestir outra vez a pele de artilheiro: o antigo jogador do Benfica assinou mais uma exibição memorável, com um hat-trick. (Vídeo Globo Esporte)