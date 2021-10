Num duelo de topo do Brasileirão, o Flamengo voltou este sábado aos triunfos - depois de quatro jogos sem ganhar -, ao bater o líder Atlético Mineiro por 1-0. Num jogo quentinho, Michael apontou o único golo, aos 25'. Com este resultado, o Fla reduz para 10 a desvantagem pontual para o Galo, com dois jogos em atraso para disputar. (vídeo: One Football)