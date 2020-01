A carregar o vídeo ...

O Flamengo de Jorge Jesus realizou esta sexta-feira o último treino antes de defrontar o Liverpool na final do Mundial de Clubes (sábado). Nos minutos abertos à comunicação social foi possível acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores no estádio Abdullah bin Khalifa, com Jorge Jesus a esconder o restante tempo de trabalho. [Imagens: Flamengo]