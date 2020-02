Flamengo ganha Supertaça Sul-Americana: os golos e os melhores lances do jogo

A carregar o vídeo ...

O avançado Gabriel Barbosa foi determinante na primeira vitória do Flamengo, de Jorge Jesus, na Supertaça sul-americana, conseguida com um indiscutível triunfo por 3-0 sobre o Independiente Del Valle, no mítico Maracanã. Num jogo em que quem vencesse arrecadava o troféu, após o 2-2 no Equador, o ex-avançado do Benfica marcou o primeiro golo, aos 19 minutos, e, após Willian Arão deixar os brasileiros reduzidos a 10, com um vermelho direto, aos 23, teve influência decisiva nos outros dois, apontados por Gerson, aos 62 e 89.