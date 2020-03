Flexões, corrida e abdominais: João Pedro e Pêpê dão exemplos caseiros

A carregar o vídeo ...

O isolamento que tem marcado o dia a dia dos plantéis das ligas profissionais não tem sido motivo para esmorecer o esforço dos jogadores. Quem prova isso é João Pedro e Pêpê, avançado e médio do V. Guimarães, respetivamente. Num vídeo publicado nas redes sociais pelo clube da Cidade Berço, é possível ver o primeiro a fazer flexões no seu ambiente doméstico depois de deixar a mensagem: "Vamos todos resguardar-nos em casa para que nos possamos ajudar uns aos outros e ultrapassar esta fase menos boa." Já o camisola 88 quis dar o exemplo correndo no tapete e fazendo abdominais em sua casa. [Vídeo: Facebook / Vitória de Guimarães]