Florentina, a primeira adepta do V. Guimarães a regressar ao D. Afonso Henriques

Florentina, sócia n.º12 do Vitória de Guimarães, foi a primeira adepta do clube a visitar o estádio D. Afonso Henriques pós-Covid e proibição de adeptos nos recintos desportivos das competições profissionais de futebol. A visita, que ocorreu no V. Guimarães-Belenenses SAD, foi feita no âmbito da iniciativa '12.º jogador' da Liga Portugal. Os bastidores do momento foram, este domingo, partilhados nas redes sociais do clube. [Vídeo: Vitória de Guimarães]