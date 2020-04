A carregar o vídeo ...

Florentino realizou o sonho à dona Custódia, de 78 anos, que desejava falar com um jogador do Benfica. Em isolamento, a benfiquista ferrenha explicou que teve como prenda de Natal uma ida ao Estádio da Luz, surpresa realizada por um neto adepto do Sporting. "Quando isto passar, continuem a praticar desporto porque faz bem à saúde", desejou o médio encarnado.