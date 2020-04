A carregar o vídeo ...

Quem nunca desejou ver José Mourinho bater penáltis? Pois bem, o treinador português do Tottenham decidiu atender a esse desejo e, esta sexta-feira, participou no 'Home Goal Challenge', da BBC. O objetivo do desafio tem por base marcar um golo a partir da marca dos onze metros, depois de dar dez voltas ao esférico. Veja o resultado. [Vídeo: Twitter / BBC]