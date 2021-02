Fognini ganhou a Caruso e jogo acabou com uma (bela) discussão em italiano

A carregar o vídeo ...

Fabio Fognini apurou-se esta madrugada para a terceira ronda do Open da Austrália, ao bater o compatriota Salvatore Caruso numa partida intensa, que apenas foi resolvida no quinto set, com score final de 14-12. Ora, assim que a partida terminou, a dupla italiana trocou palavras nada meigas junto da rede, com Fognini a acusar o adversário de ter "sido um sortudo de merda".



Eis a transcrição da conversa:



Fognini: Tens sido um sortudo de mer… até agora não te faltei ao respeito.

Caruso: Do que é que está a falar?!

Fognini: Ganhaste quatro pontos parecidos com sorte.

Caruso: Estás a falar de quê?

Fognini: Não posso dizer que tiveste uma sorte de mer…?

Caruso: Eu não disse uma única palavra o encontro todo.

Fognini: Eu disse-te porque tu estavas a pedir…

Caruso: Eu não disse uma única palavra o encontro todo. Já chega disto.

Fognini: Não posso dizer que tiveste uma sorte de mer…? Qual é o teu problema?

Caruso: Tu podes fazer o que quiseres…

Fognini: Por que raio me estás a chatear agora? Eu disse que tiveste uma sorte de mer… se estou errado, estou errado, mas não me ataques.

Caruso: Não te ataquei. Estou a dizer-te que essa não é a forma de te comportares porque eu não te disse nada a ti. Não esperava isso vindo de ti.

Fognini: O que esperavas? Disse o que disse, tu não gostaste. O que deveria ter dito?

Caruso: Não é assim que se fazem as coisas.

Fognini: Porquê? Qual é o teu problema…