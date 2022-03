Fogo de artifício à porta do hotel do Barcelona às 4 da manhã: despertador inesperado em Istambul

A carregar o vídeo ...

Os jogadores do Barcelona foram acordados esta madrugada, por volta das 4 da manhã, com fogo de artifício à porta do hotel onde estão alojados, em Istambul. Adeptos do Galatasaray - adversário dos catalães hoje, na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa - terão feito explodir os fogos com o intuito de perturbar o descanso dos comandados de Xavi. (Vídeo Hooligans TV/Twitter)