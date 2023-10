Fogo de artifício interrompe jogo em França

A carregar o vídeo ...

As equipas femininas do PSG e do Reims estavam a disputar a primeira parte do jogo da quarta jornada da liga francesa quando o jogo teve de ser interrompido por causa de… fogo de artificio. A equipa de arbitragem suspendeu imediatamente o encontro e as jogadoras foram para o balneário. Alguns 'canudos' chegaram mesmo a cair perto do relvado. Ainda não se sabe o motivo para o fogo de artifício ter rebentado perto do campo. A federação francesa de futebol anunciou que se "pronunciará em breve sobre o jogo" (Vídeo: Twitter).