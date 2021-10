Foi à loja do Real Madrid comprar uma camisola com o nome de Messi e o resultado... não foi o esperado

A carregar o vídeo ...

É certo que Messi já não está no Barcelona, mas o seu nome continua a ter grande importância em Espanha. E que o diga Nil Ojeda, um YouTuber com mais de 3,9 milhões de subscritores, que se dirigiu à loja do Real Madrid para comprar uma camisola com o nome do astro argentino e com o número '7'. O resultado... não foi o que esperava. (Vídeo: TikTok Nil Ojeda)