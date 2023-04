Foi ameaçado por um segurança. esperou 10 horas à porta de casa de Messi e foi feliz: conseguiu um autógrafo no braço

A carregar o vídeo ...

Juan Polcan tem uma história e pêras para partilhar. O fã acérrimo de Lionel Messi foi até casa do atual melhor jogador do Mundo e foi ameaçado por um segurança, que prometeu chamar a polícia. Quem intercedeu em seu auxílio foi Antonela Rocuzzo, mulher do astro argentino, que pediu ao adepto do jogador do Paris Saint-Germain para aguardar pelo regresso. Esperou 10 horas, de acordo com a história veiculada pela televisão LN+, e teve o que desejava: um autógrafo no braço. "Levo-te na alma e agora na pele para toda a minha vida. Ontem toquei o céu, literalmente. Amo-te animal, um obrigado infinito, Leo", escreveu Polcan através da conta pessoal de Instagram.