Três meses e meio depois do previsto, devido à pandemia, o Mundial de Fórmula 1 arranca este fim de semana com GP da Áustria e as máquinas da categoria rainha do automobilismo já aceleraram esta sexta-feira no circuito Red Bull Ring, em Spielberg, com os primeiros treinos livres. [Vídeo: Twitter F1]