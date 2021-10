Foi assim o primeiro golo de uma equipa de Gibraltar nas provas europeias

A carregar o vídeo ...

O Lincoln Red Imps já havia feito história ao tornar-se o primeiro emblema de Gibraltar a disputar uma prova da UEFA com a presença na fase de grupos da primeira edição da Conference League. E na quinta-feira o clube escreveu mais uma página dessa história, ao conseguir o seu primeiro golo (e também do país) numa prova do Velho Continente. O médio espanhol Marco Rosa foi o autor da proeza, ao apontar o golo dos gibraltinos na derrota (3-1) em Copenhaga.