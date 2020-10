Foi assim que Diego Simeone respondeu à suposta falta de intensidade de João Félix

A carregar o vídeo ...

O At. Madrid saiu de Munique derrotado por 4-0, numa partida na qual pouco saiu bem aos colchoneros. Ainda assim, Diego Simeone diz ter gostado de algumas coisas que viu e que, por ser otimista, ir levar isso consigo para o futuro. Por outro lado, o técnico dos colchoneros aproveitou para defender João Félix das críticas quando o português foi colocado em causa pela suposta falta de intensidade no lance do primeiro golo bávaro.