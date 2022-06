Foi assim que Filipa Martins conquistou a medalha de bronze nos Jogos do Mediterrâneo

A carregar o vídeo ...

Filipa Martins conquistou, esta quarta-feira, a medalha de bronze na final de barras paralelas assimétricas nos Jogos do Mediterrâneo Oran'2022, após somar os 13.850 pontos com este desempenho. É a 3.ª medalha para Portugal na competição, depois da prata no ténis de mesa - equipas masculinas - e do bronze, na mesma modalidade, mas em equipas femininas. (: Federação Portuguesa de Ginástica)