Foi assim que Ronaldo foi recebido em Old Trafford quando lá voltou pela primeira vez: como será agora?

A 5 de março de 2013, em jogo da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo voltou a pisar o relvado de Old Trafford, depois de ter saído dos red devils em 2009, mas agora com a camisola do Real Madrid. Quando o seu nome foi anunciado pelo speaker, os adeptos do Manchester United aplaudiram e soltaram um sincero "bem-vindo de volta a casa". [Vídeo: Youtube]