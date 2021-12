A carregar o vídeo ...

O bicampeão grego e líder destacado da Super Liga helénica, Olympiacos, orientado pelo treinador português Pedro Martins, visitou e bateu este sábado o OFI Creta, 3-1, na 12.ª jornada do campeonato, mantendo-se rumo ao tricampeonato. Rony Lopes foi o autor do último golo do jogo, naquela que foi a sua estreia a marcar na prova.