Depois de quatro lutas no UFC e uma passagem no CES, o luso caboverdiano Yorgan de Castro estreou-se esta madrugada no Eagle Fighting Championship, o campeonato criado em 2020 pelo russo Khabib Nurmagomedov. Diante de Shaun Asher, o peso pesado venceu logo no primeiro assalto, ao cabo de um minuto, graças a uma submissão,