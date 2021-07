Patrik Schick marcou o único golo da República Checa na derrota ( 1-2 ) com a Dinamarca, chegando aos 5 e igualando Cristiano Ronaldo no topo dos melhores marcadores do Euro'2020. No entanto, o avançado checo não terá oportunidade de ultrapassar CR7, já que foi hoje eliminado, nos quartos de final.