Foi desclassificado, celebrou vitória e a reação que se seguiu foi... hilariante

A carregar o vídeo ...

O combate entre Tomar Washington e Willie Sears, do Bare Knuckle FC, um campeonato de boxe sem luvas, disputado esta sexta, ficou marcado por uma daquelas situações insólitas e até surreais. Tudo porque Tomar Washington foi desclassificado por ter aplicado um golpe ilegal no adversário, não percebeu o que se tinha passado, celebrou como se fosse uma vitória... antes de perceber, pela voz do speaker, que não tinha sido bem assim...