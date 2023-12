Foi empurrado por Van der Poel e assume: «Fez bem. Devia até ter sido mais forte!»

A carregar o vídeo ...

O holandês Mathieu van der Poel viu-se envolvido numa pequena polémica na terça-feira, devido a um incidente ocorrido na etapa da Taça do Mundo de ciclocrosse de Gavere, quando no momento de dobrar o costariquenho Felipe Nystrom acabou por empurrá-lo. A cena deu que falar, motivou várias críticas ao holandês e até pedidos de punição, mas tudo ficou resolvido quando o próprio Nystrom veio a público reconhecer culpa no que tinha sucedido.



"Sinto-me horrível. Foi 1000% minha culpa. O Mathieu fez bem em empurrar-me e devia até ter sido mais forte. Estava no caminho dele e sinto-me muito mal por isso. Lamento que o Mathieu tenha recebido tantas mensagens de ódio. Muitas pessoas dizem que eu sou estúpido, outras dizem que o Van der Poel é maldoso e não tinha de me empurrar. É horrível que ele esteja a ter uma experiência negativa por algo provocado por mim. Gostava de poder olhá-los nos olhos e pedir-lhe desculpas", disse o veterano costariquenho, de 40 anos.