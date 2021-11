A carregar o vídeo ...

Diante do Atlético Goianiense, Gustavo Florentin foi expulso do banco do Sport e teve de seguir o restante do jogo da bancada, no meio dos adeptos da equipa. E foi de lá que viu os dois golos de Mikael, os quais celebrou desta forma eufórica. Haverá uma maior e melhor imagem de paixão pelo futebol do que esta?