Neymar estreou-se a marcar com a camisola do Santos há exatamente 13 anos. O internacional brasileiro, atualmente no PSG, jogou os primeiros minutos como profissional no clube de São Paulo a 7 de março de 2009 e oito dias depois apontou o primeiro golo pelo Santos, ao fechar a vitória por 3-0 sobre o Mogi Mirim. [Vídeo: One Football]