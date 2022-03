Foi há 13 anos que Neymar se estreou como jogador profissional no Santos

Neymar estreou-se como jogador profissional há exatamente 13 anos. Foi a 7 de março de 2009, que o atual jogador do PSG, representou a equipa principal do Santos pela primeira vez na carreira. Aos 59 minutos do duelo com o Oeste, para o Campeonato Paulista, Neymar foi lançado a jogo para o lugar de Maurício Molina. O craque brasileiro, na altura com 17 anos, não marcou nessa partida, mas mostrou pormenores interessantes dentro das quatro linhas. [Vídeo: One Football]