«Foi incrível!»: Hamilton vibra com triunfo na Bélgica que o aproxima de Schumacher

Lewis Hamilton reforçou este domingo a liderança do Mundial de Fórmula 1 e conquistou a 89.ª vitória da carreira no GP da Bélgica , estando agora a dois triunfos de igualar o recorde do alemão Michael Schumacher. Após ver a bandeira de xadrez no circuito de Spa-Francorchamps, o piloto britânico da Mercedes não escondeu a satisfação e a conversa com o seu engenheiro, via rádio, diz tudo. [Vídeo: Twitter F1]