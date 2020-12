A carregar o vídeo ...

Mamadou Diallo, jogador do Grenoble, foi eleito o homem do jogo na vitória por 2-0 de terça-feira frente ao Troyes. Na hora de receber a distinção, o avançado quis levar tudo para casa... até o palanque do troféu! O facto é que Diallo acabou mesmo por fazê-lo, publicando posteriormente a imagem na sua conta de Twitter