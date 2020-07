A carregar o vídeo ...

Luka Doncic é a estrela dos Dallas Mavericks e uma das principais figuras da NBA. No duelo frente aos Philadelphia 76ers, em vésperas do recomeço oficial da época, em Orlando, o esloveno protagonizou este momento que a fazer lembrar a personagem Neo dos filmes Matrix e conseguiu, por muito pouco, escapar à câmara que percorria a linha lateral do campo a grande velocidade. [Vídeo: Twitter]