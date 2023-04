A carregar o vídeo ...

Benfica e FC Porto defrontam-se esta sexta-feira no Estádio da Luz. O Record foi às ruas do Porto perguntar aos adeptos do FC Porto e Benfica o que esperam do duelo com o rival e, nas imediações do Estádio do Dragão, encontrou Fernando Madureira, chefe da claque Super Dragões.