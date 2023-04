A carregar o vídeo ...

O West Ham-Arsenal acabou com um 2-2 para a Premier League e com os gunners a perderem terreno na disputa da liderança da prova. O dérbi foi enérgico dentro de campo mas houve fair-play fora dele. Declan Rice, que tem sido apontado ao Arsenal na próxima temporada, pediu um autógrafo numa camisola dos gunners, no momento partilhado nas redes sociais.