Foram ao photo-finish e nem assim houve vencedor: o impensável aconteceu em Inglaterra

As corridas de cavalos são uma tradição com séculos em inglês e este sábado, como não poderia deixar de ser, houve espectáculo e emoção nas que foram feitas em Cheltenham. Especialmente a última da tarde, na qual se viu algo quase inédito: a disputa entre Elle Est Belle e Ishkara Lady foi de tal forma renhida que nem o recurso às imagens do photo-finish permitiu definir um vencedor. Com isso, imagine-se, a organização decidiu atribuir... um empate! Tudo isto numa modalidade que é conhecida pelos altos montantes envolvidos em apostas, o que naturalmente motivou muitas queixas por parte de quem investiu nalgum destes dois cavalos.